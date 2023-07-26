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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
2571
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Рассматривая маникюрные тренды, можно смело сказать, что с французский маникюр абсолютно никогда не выходит из моды, и в каждом сезоне появляются новые его интерпретации. Этим летом мастера предлагают обратить внимания на подобный маникюр тоже, но делать его не классическим белым цветом, а яркими. В качестве декора часто используют цветы и абстракцию.

Ниже мы собрали несколько идей с современным французским маникюром, который вам точно понравитися.

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Дата публикации
Просмотры
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