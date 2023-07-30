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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
237
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Особой популярностью в этом сезоне пользуются маникюры с абстракцией и однотонными или цветными волнами, поэтому любой подобный дизайн будет в тренде. Ниже мы собрали несколько интересных идей в подобном стиле, которые могут вам понравиться.

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Дата публикации
Просмотры
237
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