Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.
Если вы в поисках идей для веселого маникюра, который можно сделать в августе, то в этой подборке, найдете несколько актуальных идей. Сейчас в тренде яркие дизайны с розовыми акцентами, золотом и французские маникюры, но выполненные разными оттенками.
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