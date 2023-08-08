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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
786
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Если вы в поисках идей для веселого маникюра, который можно сделать в августе, то в этой подборке, найдете несколько актуальных идей. Сейчас в тренде яркие дизайны с розовыми акцентами, золотом и французские маникюры, но выполненные разными оттенками.

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Дата публикации
Просмотры
786
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