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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
111
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Getty Images

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Французский маникюр - всегда хорошая идея. Но должен ли он быть только белым? Конечно же нет. Вы можете сделать французский маникюр с цветной и разноцветной окантовкой и добавить к такому дизайну несколько ярких акцентов в виде линий, рисунков или слюды.

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Дата публикации
Просмотры
111
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