Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.
Пока лето не закончилось - успейте сделать яркий и веселый маникюр. Такие дизайны хорошо будут подходить как к разноцветным, так и к однотонным нарядам. В этой подборке вы найдете несколько новых вариаций французского маникюра, идеи с кривыми линиями, а также градиент. Цветочные мотивы сейчас немного отошли на второй план.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях