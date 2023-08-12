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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
142
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Пока лето не закончилось - успейте сделать яркий и веселый маникюр. Такие дизайны хорошо будут подходить как к разноцветным, так и к однотонным нарядам. В этой подборке вы найдете несколько новых вариаций французского маникюра, идеи с кривыми линиями, а также градиент. Цветочные мотивы сейчас немного отошли на второй план.

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Дата публикации
Просмотры
142
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