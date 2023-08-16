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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
617
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Если вы в поисках вдохновения для нового летнего маникюра - эта подборка вам точно пригодится, ведь здесь вы найдете яркие, необычные и даже немного дерзкие дизайны. В тренде сейчас розовые оттенки, геометрические линии и цветной французский маникюр. Такие ногти подойдут ко многим нарядам и будут только украшать ваши летние образы.

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Дата публикации
Просмотры
617
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