Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Если вы в поисках вдохновения для нового летнего маникюра - эта подборка вам точно пригодится, ведь здесь вы найдете яркие, необычные и даже немного дерзкие дизайны. В тренде сейчас розовые оттенки, геометрические линии и цветной французский маникюр. Такие ногти подойдут ко многим нарядам и будут только украшать ваши летние образы.

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