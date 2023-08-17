Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.
Если вы в поисках вдохновения для нового летнего маникюра - эта подборка вам точно пригодится, ведь здесь вы найдете яркие, необычные и даже немного дерзкие дизайны и идеи.
В тренде сейчас розовые оттенки, геометрические линии и цветной французский маникюр. Но также популярностью пользуется зеленый цвет маникюра и дизайны с ним, поэтому ниже мы собрали несколько идей с ним.
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