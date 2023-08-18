Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.
Аккуратный маникюр - одна из главных и любимых бьюти-процедур для многих украинок. Однако если вы еще и поклонница ярких дизайнов и цветов, то обратите внимание на эту подборку. Ведь пока лето не закончилось у вас есть шанс сделать что-то смелое и веселое.
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