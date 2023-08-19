Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Если в ближайшее время вы собрались к мастеру маникюра, эти интересные и необычные дизайны со всего мира могут вам пригодится. Такой маникюр украсит ваши руки и обязательно поднимет настроение в последние недели лета.

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