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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
193
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

В летних маникюрах мастера предлагают отказаться от скучных дизайнов и украшать ногти цветочными мотивами и сочными оттенками. Однако самым популярным оттенком этого лета стал, конечно же, розовый, но также популярностью пользуются зеленые и пастельные оттенки. В нашей новой подборке вы найдете несколько модных идей, которые точно захотите повторить.

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Дата публикации
Просмотры
193
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