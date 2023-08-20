Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

В летних маникюрах мастера предлагают отказаться от скучных дизайнов и украшать ногти цветочными мотивами и сочными оттенками. Однако самым популярным оттенком этого лета стал, конечно же, розовый, но также популярностью пользуются зеленые и пастельные оттенки. В нашей новой подборке вы найдете несколько модных идей, которые точно захотите повторить.

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