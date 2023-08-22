Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.
Если вы не готовы отпускать лето и хотите еще немного поносить яркий маникюр, эта подборка вам пригодится. Здесь вы найдете несколько веселых дизайнов, которые сделают ваши образы интересней.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях
- Дерматолог назвала три вещи, которые разрушают ваши ногти