Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Если вы не готовы отпускать лето и хотите еще немного поносить яркий маникюр, эта подборка вам пригодится. Здесь вы найдете несколько веселых дизайнов, которые сделают ваши образы интересней.

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