Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение образа.
Если вы решили встретить конец лета ярко и весело, предлагам вам подборку новый идей маникюра, которые помогут скрасить наступление осени. Здесь вы найдете дизайны, которые подойдут ко многим нарядам и будут только украшать ваши образы.
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