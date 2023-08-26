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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
96
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Getty Images

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение образа.

Если вы решили встретить конец лета ярко и весело, предлагам вам подборку новый идей маникюра, которые помогут скрасить наступление осени. Здесь вы найдете дизайны, которые подойдут ко многим нарядам и будут только украшать ваши образы.

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Дата публикации
Просмотры
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