Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Если вы решили встретить конец лета ярко и весело, предлагам вам подборку новый идей маникюра, которые помогут скрасить наступление осени. Здесь вы найдете дизайны, которые подойдут ко многим нарядам и будут только украшать ваши образы.

Читайте также:

Идеи маникюра (26 фото)