Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Осень медленно, но уверенно опять врывается в нашу жизнь, поэтому самое время подумать о маникюре, с которым вы встретите этот период. Мастера предлагают украсить свои ногти пастельными оттенками, французскими маникюрами, а также обратить внимание на цветы, ведь они красиво будут смотреться с любым оттенком.

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