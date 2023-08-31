Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение образа.
Осень медленно, но уверенно опять врывается в нашу жизнь, поэтому самое время подумать о маникюре, с которым вы встретите этот период. Мастера предлагают украсить свои ногти пастельными оттенками, французскими маникюрами, а также обратить внимание на цветы, ведь они красиво будут смотреться с любым оттенком.
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