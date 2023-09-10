Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение образа.
Осень - самое время наполнять свою жизнь яркими красками, поэтому порадуйте себя оригинальным маникюром в теплых осенних оттенках, спокойных молочных тонах, а также насыщенных темных. Если же все это не ваш вариант - сделайте маникюр с цветочным дизайном или нежно-розовый.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях
- Дерматолог назвала три вещи, которые разрушают ваши ногти