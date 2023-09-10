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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
6
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение образа.

Осень - самое время наполнять свою жизнь яркими красками, поэтому порадуйте себя оригинальным маникюром в теплых осенних оттенках, спокойных молочных тонах, а также насыщенных темных. Если же все это не ваш вариант - сделайте маникюр с цветочным дизайном или нежно-розовый.

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Дата публикации
Просмотры
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