Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Осень - самое время наполнять свою жизнь яркими красками, поэтому порадуйте себя оригинальным маникюром в теплых осенних оттенках, спокойных молочных тонах, а также насыщенных темных. Если же все это не ваш вариант - сделайте маникюр с цветочным дизайном или нежно-розовый.

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