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Маникюр на март 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на март 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на март 2024 года / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Весна - время для экспериментов с цветами и яркими дизайнами ногтей, однако если вы не готовы к креативу, в тренде остаются цветочные дизайны. Мастера предлагают сочетать флористический принт с нежными бежевыми и молочными подложка. Но актуальными остаются контрастные идеи с, например, темным оттенком ногтей и светлым дизайном.

Также обратите внимание на сюрреалистичные идеи, жемчужную втирку и металлик.

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