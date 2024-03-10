Маникюр на март 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Весна - время для экспериментов с цветами и яркими дизайнами ногтей, однако если вы не готовы к креативу, в тренде остаются цветочные дизайны. Мастера предлагают сочетать флористический принт с нежными бежевыми и молочными подложка. Но актуальными остаются контрастные идеи с, например, темным оттенком ногтей и светлым дизайном.

Также обратите внимание на сюрреалистичные идеи, жемчужную втирку и металлик.

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