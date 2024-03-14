Маникюр на март 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Весной 2024 года в тренде будут нежные, пастельные и бежевые, оттенки маникюра, а также цветочные рисунки и даже немного блесток. Также продолжает оставаться популярным французский маникюр, но выполненный не белым лаком, а цветным. В дизайне многие экспериментируют с хромом, жемчужинами, 3D-артами.

Ниже мы собрали пять идей, которые подарят вам немного творческого вдохновения независимо от того будете делать вы маникюр самостоятельно или пойдете к мастеру - их очень легко повторить.

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