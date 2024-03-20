Маникюр на март 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Пока весна не радует нас теплой погодой, поднимите себе настроение с помощью яркого маникюра с весенними дизайнами. В этот период популярны цветочные рисунки и принты, а также нежные оттенки: кремовые, фиолетовые, розовые, белые и голубые.
Ниже мы собрали пять оригинальных вариантов дизайнов ногтей, которые вы точно захотите повторить в ближайшее время. Они хорошо будут сочетаться с вашими аутфитами в этот период.
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