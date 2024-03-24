Маникюр на март и апрель 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Если вам нужно вдохновение для нейл-арта или просто узнать, что сейчас в тренде, то наша новая подборка помет в этом.

Мастера маникюра сейчас предлагают огромное количество техник и оттенков, которыми можно украсить свои ногти, но нельзя игнорировать тот факт, что в моде этой весной все же преобладают нежные пастельные цвета, градиентные дизайны, французский маникюр, а также хром и молочные цвета. Также в моде продолжает оставаться 3D-маникюр и цветочные рисунки

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