Маникюр на март и апрель 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Яркий и веселый и маникюр - то что нужно для весенней поры, поскольку он не только будет украшать ваши руки, но и поднимет настроение. В тренде в этом сезоне пастельные оттенки, цветочные рисунки, романтика и элегантность. Но также на пике популярности стиль Mob Wife, который не обошел стороной и мир маникюра, поэтому среди популярных остаются дизайны с хищными принтами и красный цвет, так что не бойтесь экспериментировать.
Но если вы не любительница слишком смелых идей, в тренде сейчас также нейтральные цвета: молочные, бежевые и нежно-розовые. В нашей новой подборке вы найдете несколько актуальных вариантов маникюра.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях