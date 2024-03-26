Маникюр на март и апрель 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Яркий и веселый и маникюр - то что нужно для весенней поры, поскольку он не только будет украшать ваши руки, но и поднимет настроение. В тренде в этом сезоне пастельные оттенки, цветочные рисунки, романтика и элегантность. Но также на пике популярности стиль Mob Wife, который не обошел стороной и мир маникюра, поэтому среди популярных остаются дизайны с хищными принтами и красный цвет, так что не бойтесь экспериментировать.

Но если вы не любительница слишком смелых идей, в тренде сейчас также нейтральные цвета: молочные, бежевые и нежно-розовые. В нашей новой подборке вы найдете несколько актуальных вариантов маникюра.

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