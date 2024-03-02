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Маникюр на март 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на март 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на март 2024 / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Весна - отличное время, чтобы после насыщенные и темных оттенков, которые многие выбирали в зимнее время, начать экспериментировать с цветочными принтами, а также пастельной и молочной гаммой цветов. Такой маникюр точно поднимет настроение и подойдет ко многим весенним аутфитам. Однако также в тренде продолжают оставать спокойные и однотонные дизайны в стиле "тихая роскошь".

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