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Маникюр на май 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на май 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на май 2024 года / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

В мае, когда все цветет и буяет, а погода все больше напоминает летнюю, многие предпочитают в дизайнах ногтей светлые оттенки: пастель, бежевые, нежно-розовые. Однако особенно популярностью в этот период будут пользоваться цветочные дизайны, также продолжают быть актуальными 3D дизайны и цветные французские маникюры.В нашей новой подборке вы найдете несколько актуальных идей.

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