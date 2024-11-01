Маникюр на ноябрь 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Мы собрали для вас лучшие дизайны, которые идеально подойдут для этой поры года.

Ноябрь вступил в свои законные права и самое время сделать настоящую осеннюю сказку на ногтях с помощью ультрамодного дизайна. В осеннем маникюре можно использовать много терракотовых, бежевых и красных оттенков, также будут актуальными темные тона, геометрические рисунки и золото. Необычными и еще до сих пор попутными остаются имитации под натуральный камень и хищные принты. Некоторые из таких идей вы найдете в нашей новой подборке.

Читайте также:

Идеи маникюра (26 фото)