Маникюр на октябрь 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Мы собрали для вас лучшие дизайны, которые идеально подойдут для второго месяца осени.

Осенний маникюр не обязательно должен быть насыщенным и однотонным. Сделайте его необычными, с интересными рисунками, ведь дизайн на ногтях должен вас радовать.

Например, очень интересно будет выглядеть в дизайне градиент, золотые элементы, французский маникюр выполненный ярким цветом и бронзовый оттенок. Не стоит также отказываться и от принтов - осенних листьев и леопарда.

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