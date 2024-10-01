Маникюр на октябрь 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Мы собрали для вас лучшие дизайны, которые идеально подойдут для второго месяца осени.
Осенний маникюр не обязательно должен быть насыщенным и однотонным. Сделайте его необычными, с интересными рисунками, ведь дизайн на ногтях должен вас радовать.
Например, очень интересно будет выглядеть в дизайне градиент, золотые элементы, французский маникюр выполненный ярким цветом и бронзовый оттенок. Не стоит также отказываться и от принтов - осенних листьев и леопарда.
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