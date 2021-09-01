Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайном ногтей, ведь он добавит вашему образу уникальности и оригинальности.
В сентябре уже хочется окружить себя уютом и теплом. В гардеробе идеально для этого подойдут глубокие оттенки, например, зеленые, оранжевые, коричневые или винные цвета. Такая гамма также отлично смотреться и в качестве осеннего маникюра.
Но мы предлагаем вам более разнообразные варианты с дизайнами, нюдовыми подложками и даже немного яркими цветами.
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