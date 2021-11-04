Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Осень - время экспериментов.

Как вы могли заметить, в мире нейл-арта с каждым днем все больше необычных и новых идей. Этой осенью мастера предлагают использовать более нейтральные оттенки: нюд, светло-розовый, молочный. Но также не отказывайте себе в удовольствии украсить ногти насыщенными цветами: коричневым, марсала, черным и красным. Особо элегантно будут смотреться в это время года шоколадные оттенки и дизайны с золотом.

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Идеи маникюра (26 фото)

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