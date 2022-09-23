Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Осенний маникюр необязательно должен быть сдержанным, коричневым или красным. Порадуйте себя яркими дизайнами, цветами и аппликациями на ногтях, также не забывайте о блестках и слюде. В нашей новой подборке вы найдете несколько идей, которые можно легко повторить.

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