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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Дата публикации
Просмотры
1167
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Эксперты говорят, что процедуры красоты - хороший способ успокоиться и упорядочить мысли.

Осенний маникюр необязательно должен быть сдержанным, коричневым или красным. Порадуйте себя яркими дизайнами, цветами и аппликациями на ногтях, также не забывайте о блестках и слюде. В нашей новой подборке вы найдете несколько идей, которые можно легко повторить.

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