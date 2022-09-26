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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Дата публикации
Просмотры
2287
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Эксперты говорят, что процедуры красоты - хороший способ успокоиться и упорядочить мысли.

Добавьте в свою жизнь немного приятного и порадуйте оригинальным маникюром. Попробуйте сделать что-то из этой подборки идей - эти яркие, необычные и даже немного смелые дизайны будут поднимать настроение и радовать глаз.

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