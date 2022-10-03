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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Дата публикации
Просмотры
292
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Эксперты говорят, что процедуры красоты - хороший способ успокоиться и упорядочить мысли.

В октябре мастера нейл-дизайна рекомендуют обратить внимание на оттенки красного, коричневого или бордового. Также в моду возвращается "мраморный" эффект, а вот очень яркие и блестящие дизайны отходят на второй план.

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