Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Октябрь славится своим главным праздником - Хэллоуином. Именно поэтому многие украшают свои дома красивыми тыквами и постепенно готовятся к этому празднику. Хэллоуином также затронул и бьюти-индустрию. и многие украшают свои руки в октябре рисунками в виде тыквы, маленькими привидениями, пауками и паутиной. В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые можно воплотить в жизнь во время следующего похода к мастеру, пусть праздник еще и далеко.

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