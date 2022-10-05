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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Дата публикации
Просмотры
97
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Эксперты говорят, что процедуры красоты - хороший способ успокоиться и упорядочить мысли.

Октябрь славится своим главным праздником - Хэллоуином. Именно поэтому многие украшают свои дома красивыми тыквами и постепенно готовятся к этому празднику. Хэллоуином также затронул и бьюти-индустрию. и многие украшают свои руки в октябре рисунками в виде тыквы, маленькими привидениями, пауками и паутиной. В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые можно воплотить в жизнь во время следующего похода к мастеру, пусть праздник еще и далеко.

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97
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