Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке мы собрали действительно оригинальные нейл-дизайны, которые станут отличным украшением ваших рук.

Тренд на сочетание нюда и нежных цветов продолжается, поэтому предлагаем вашему вниманию несколько простых, но интересных идей.

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