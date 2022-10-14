Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке мы собрали действительно оригинальные нейл-дизайны, которые станут отличным украшением ваших рук.
Тренд на сочетание нюда и нежных цветов продолжается, поэтому предлагаем вашему вниманию несколько простых, но интересных идей.
Читайте также:
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях
- Отслоился ноготь после маникюра: почему это происходит и что делать
Подписывайтесь также на нашу страницу в Instagram