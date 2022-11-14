Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайном ногтей, а попробуйте разнообразить свой привычный однотонный маникюр оригинальными дизайнами.

Предлагаем вашему вниманию новую подборку актуальных идей, в которой каждая девушка найдет что-то интересное для себя. Эти маникюры несложные, яркие и точно будут хорошо смотреться с вашими осенними аутфитами.

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