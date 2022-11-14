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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
59
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Не бойтесь экспериментировать с дизайном ногтей, а попробуйте разнообразить свой привычный однотонный маникюр оригинальными дизайнами.

Предлагаем вашему вниманию новую подборку актуальных идей, в которой каждая девушка найдет что-то интересное для себя. Эти маникюры несложные, яркие и точно будут хорошо смотреться с вашими осенними аутфитами.

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Дата публикации
Просмотры
59
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