Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайном ногтей, а попробуйте разнообразить свой привычный однотонный маникюр оригинальными дизайнами.
Предлагаем вашему вниманию новую подборку актуальных идей, в которой каждая девушка найдет что-то интересное для себя. Эти маникюры несложные, яркие и точно будут хорошо смотреться с вашими осенними аутфитами.
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