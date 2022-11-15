Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайном ногтей, а попробуйте разнообразить свой привычный однотонный маникюр оригинальными дизайнами.
Предлагаем вашему вниманию новые осенние идеи маникюра, которые разнообразят ваш образ, будут поднимать настроение и станут украшением рук. В этом месяце мастера предлагают яркие дизайны со смелыми рисунками и аппликациями.
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