Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайном ногтей, а попробуйте разнообразить свой привычный однотонный маникюр оригинальными дизайнами.

Предлагаем вашему вниманию новые осенние идеи маникюра, которые разнообразят ваш образ, будут поднимать настроение и станут украшением рук. В этом месяце мастера предлагают яркие дизайны со смелыми рисунками и аппликациями.

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