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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Не бойтесь экспериментировать с дизайном ногтей, а попробуйте разнообразить свой привычный однотонный маникюр оригинальными дизайнами.

Предлагаем вашему вниманию новые осенние идеи маникюра, которые разнообразят ваш образ, будут поднимать настроение и станут украшением рук. В этом месяце мастера предлагают яркие дизайны со смелыми рисунками и аппликациями. 

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Дата публикации
Просмотры
198
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