Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение образа.
В этом месяце мастера предлагают обратить внимание на оттенки коричневого, золото и абстракцию. Также, если вы любите необычные дизайны с рисунками, не забывайте о листьях и осенних цветах, которыми тоже можно украсить свои ногти.
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