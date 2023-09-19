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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
523
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение образа.

В этом месяце мастера предлагают обратить внимание на оттенки коричневого, золото и абстракцию. Также, если вы любите необычные дизайны с рисунками, не забывайте о листьях и осенних цветах, которыми тоже можно украсить свои ногти.

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Дата публикации
Просмотры
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