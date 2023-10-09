Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

В октябре с первыми серьезными похолоданиями наступает и период, когда хочется сменить яркие дизайны маникюров на более сдержанные, а также использовать больше шоколадных, черных и золотых оттенков. В этой подборке мы собрали несколько идей в подобном стиле.

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