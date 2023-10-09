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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
604
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Getty Images

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение образа.

В октябре с первыми серьезными похолоданиями наступает и период, когда хочется сменить яркие дизайны маникюров на более сдержанные, а также использовать больше шоколадных, черных и золотых оттенков. В этой подборке мы собрали несколько идей в подобном стиле.

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Дата публикации
Просмотры
604
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