Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение образа.
В октябре с первыми серьезными похолоданиями наступает и период, когда хочется сменить яркие дизайны маникюров на более сдержанные, а также использовать больше шоколадных, черных и золотых оттенков. В этой подборке мы собрали несколько идей в подобном стиле.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях
- Дерматолог назвала три вещи, которые разрушают ваши ногти