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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
756
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение образа.

Кто-то любит сдержанные однотонные дизайны ногтей, но есть и те девушки, которые предпочитают более яркий и смелые. Если вы относитесь ко второй категории то эта подборка идей точно для вас.

Здесь вы найдете необычные дизайны маникюра в осенней гамме, поскольку они выполнены в коричневых, красных, желтых и зеленых оттенках.

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Дата публикации
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