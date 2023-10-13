Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение аутфита.
Если хотите разнообразить свой осенний образ - обратите внимание на идеи маникюров из нашей новой подборки. Это необычные и трендовые дизайны, которые предлагают мастера из разных стран.
В тренде этой осенью пастельные, коричневые и бежевые оттенки. Также популярностью пользуются оттенки тыквы, анималистические и флористические мотивы.
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