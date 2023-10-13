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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на осень / Фото: Credits

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение аутфита.

Если хотите разнообразить свой осенний образ - обратите внимание на идеи маникюров из нашей новой подборки. Это необычные и трендовые дизайны, которые предлагают мастера из разных стран.

В тренде этой осенью пастельные, коричневые и бежевые оттенки. Также популярностью пользуются оттенки тыквы, анималистические и флористические мотивы.

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Дата публикации
Просмотры
157
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