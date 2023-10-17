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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
91
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение аутфита.

Осень - время года, когда наконец-то можно носить теплые свитера, косухи и стильные пальто. Но найти идеальный осенний маникюр для многих девушек может быть не так просто из-за насыщенного весенне-летнего периода, когда в тренде были яркие оттенки и дизайны. Сейчас многим может казаться, что настало время для более спокойных маникюров, поскольку яркость не сочетается с темными осенними цветами. 

Но поспешим вас успокоить, ведь даже в этот период можно подобрать интересные варианты дизайнов. В это подборке от мастеров вы найдете несколько стильных идей, которые точно захотите повторить.

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Дата публикации
Просмотры
91
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