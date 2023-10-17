Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение аутфита.
Осень - время года, когда наконец-то можно носить теплые свитера, косухи и стильные пальто. Но найти идеальный осенний маникюр для многих девушек может быть не так просто из-за насыщенного весенне-летнего периода, когда в тренде были яркие оттенки и дизайны. Сейчас многим может казаться, что настало время для более спокойных маникюров, поскольку яркость не сочетается с темными осенними цветами.
Но поспешим вас успокоить, ведь даже в этот период можно подобрать интересные варианты дизайнов. В это подборке от мастеров вы найдете несколько стильных идей, которые точно захотите повторить.
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