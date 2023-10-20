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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
361
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение аутфита.

Октябрь - лучшее время, чтобы экспериментировать с дизайнами маникюра, ведь в преддверии Хэллоуина можно себе позволить сделать ярко-оранжевые ногти, с изображением тыквы или более тематические, например, с пауками или привидениями. В этой подборке вы найдете свежие идеи для маникюра, которые точно стоит повторить.

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Дата публикации
Просмотры
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