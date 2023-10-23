Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Опавшая осенняя листва вдохновляет надевать коричневые, тыквенные и желтые оттенки нарядов, а также делать в подобной гамме маникюр. В этой подборке мы собрали несколько актуальных дизайнов подобного типа, которые обязательно вам откликнутся.
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