Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
63
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Опавшая осенняя листва вдохновляет надевать коричневые, тыквенные и желтые оттенки нарядов, а также делать в подобной гамме маникюр. В этой подборке мы собрали несколько актуальных дизайнов подобного типа, которые обязательно вам откликнутся.

Читайте также:

Гель-лак вредит ногтям – мастер маникюра Вячеслав Кориненко развенчивает популярные мифы

Гель-лак вредит ногтям – мастер маникюра Вячеслав Кориненко развенчивает популярные мифы

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
63
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация