Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Опавшая осенняя листва вдохновляет надевать коричневые, тыквенные и желтые оттенки нарядов, а также делать в подобной гамме маникюр. В этой подборке мы собрали несколько актуальных дизайнов подобного типа, которые обязательно вам откликнутся.

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