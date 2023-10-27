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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
2047
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Getty Images

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Если хотите разнообразить осенний образ, обратите внимание на идеи маникюров из нашей новой подборки. Это необычные и трендовые дизайны, которые предлагают мастера в этом месяце.

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Дата публикации
Просмотры
2047
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