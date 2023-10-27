Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Если хотите разнообразить осенний образ, обратите внимание на идеи маникюров из нашей новой подборки. Это необычные и трендовые дизайны, которые предлагают мастера в этом месяце.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях
- Дерматолог назвала три вещи, которые разрушают ваши ногти