Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Оттенки осени - коричневые, оранжевые и желтые, поэтому многим девушкам в это время хочется и соответствующий маникюр. В этой подборке мы собрали для вас несколько новых актуальных идей в подобном стиле. Здесь вы найдете маникюры с листьями, блестками и абстрактные.

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