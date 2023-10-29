Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Оттенки осени - коричневые, оранжевые и желтые, поэтому многим девушкам в это время хочется и соответствующий маникюр. В этой подборке мы собрали для вас несколько новых актуальных идей в подобном стиле. Здесь вы найдете маникюры с листьями, блестками и абстрактные.
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