Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр может быть совершенно разным и ярким вне зависимости от времени года, поэтому в этой подборке вы найдете яркие и насыщенные дизайны, а также несколько вариантов с рисунками, которые вполне реально повторить дома.

Читайте также:

Идеи маникюра (26 фото)