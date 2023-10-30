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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
526
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Маникюр может быть совершенно разным и ярким вне зависимости от времени года, поэтому в этой подборке вы найдете яркие и насыщенные дизайны, а также несколько вариантов с рисунками, которые вполне реально повторить дома.

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Дата публикации
Просмотры
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