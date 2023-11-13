Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Холодная осенняя пора пробуждает желание сделать маникюр более насыщенным. Актуальными в ноябре 2023 года будут дизайны в теплой гамме, миндалевидная форма ногтей и геометрические рисунки. Поэтому порадуйте себя новым и ярким маникюром, тем более многие психологи уверяют, что процедуры красоты поднимают настроение и успокаивают.
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