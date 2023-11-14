Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Маникюр не обязательно должен быть однотонным, поэтому не забываете о модных дизайнах и различных стилях, которые можно использовать. Например, сделайте французский маникюр блестящим оттенком, добавьте цветочные детали, слюду или геометрические рисунки.
А чтобы облегчить вам выбор дизайна, мы собрали пять интересных идей, которые станут отличным источником вдохновения.
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