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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на осень / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Маникюр не обязательно должен быть однотонным, поэтому не забываете о модных дизайнах и различных стилях, которые можно использовать. Например, сделайте французский маникюр блестящим оттенком, добавьте цветочные детали, слюду или геометрические рисунки.

А чтобы облегчить вам выбор дизайна, мы собрали пять интересных идей, которые станут отличным источником вдохновения.

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Дата публикации
Просмотры
274
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