Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Мы подобрали для вас несколько стильных дизайнов маникюра, которые идеально впишутся в ваш аутфит в эту пору года. Такие дизайны будут выглядеть стильно и интересном. Кроме того, не стоит бояться миксовать и соединять несколько цветов.

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