Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Мы подобрали для вас несколько стильных дизайнов маникюра, которые идеально впишутся в ваш аутфит в эту пору года. Такие дизайны будут выглядеть стильно и интересном. Кроме того, не стоит бояться миксовать и соединять несколько цветов.

Читайте также:

Гель-лак вредит ногтям – мастер маникюра Вячеслав Кориненко развенчивает популярные мифы

Гель-лак вредит ногтям – мастер маникюра Вячеслав Кориненко развенчивает популярные мифы

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
183
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация