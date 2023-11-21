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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
143
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Холода и приближение зимы пробуждают в нас желание носить более насыщенные оттенки, но относится это не только к одежде, но и к маникюру. В этой новой подборке идей, мы собрали для вас несколько довольно ноябрьских дизайнов, которые можно повторить у своего мастера или самостоятельно.

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Дата публикации
Просмотры
143
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