Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Холода и приближение зимы пробуждают в нас желание носить более насыщенные оттенки, но относится это не только к одежде, но и к маникюру. В этой новой подборке идей, мы собрали для вас несколько довольно ноябрьских дизайнов, которые можно повторить у своего мастера или самостоятельно.

Читайте также:

Идеи маникюра (26 фото)