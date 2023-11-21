Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Холода и приближение зимы пробуждают в нас желание носить более насыщенные оттенки, но относится это не только к одежде, но и к маникюру. В этой новой подборке идей, мы собрали для вас несколько довольно ноябрьских дизайнов, которые можно повторить у своего мастера или самостоятельно.
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