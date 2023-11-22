Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке мы собрали новые идеи совершенно разных маникюров на любой вкус: от забавного до кокетливого, от необычного до праздничного - здесь найдется что-то для каждой, будь вы новичок или профессионал. Поэтому откажитесь на время от нюда и выберите один из этих идеальных яркиз осенних дизайнов для ногтей на ноябрь.

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