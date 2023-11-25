Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
В конце ноября мастера маникюра уже во всю напоминают нам, что совсем скоро рождественские праздники и пора начинать обращать внимание на зимние дизайны маникюров. В нашей новой подборке вы найдете несколько ярких идей, которые точно захотите повторить.
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