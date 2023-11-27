Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Если вы в раздумьях, какой маникюр сделать в начале декабря - обратите внимание на зимние тематические дизайны. Они идеально впишутся в снежную погоду, подойдут под многие образы и будут просто поднимать вам настроение.
Ниже мы собрали для вас актуальные идеи маникюра на декабрь 2023 года.
Французский
Темный с золотом
Омбре
С веселыми рисунками
Со снежинками
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