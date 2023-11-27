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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
231
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Если вы в раздумьях, какой маникюр сделать в начале декабря - обратите внимание на зимние тематические дизайны. Они идеально впишутся в снежную погоду, подойдут под многие образы и будут просто поднимать вам настроение.

Ниже мы собрали для вас актуальные идеи маникюра на декабрь 2023 года.

Французский

© Credits
Фото: Credits

Темный с золотом

© Credits
Фото: Credits

Омбре

© Credits
Фото: Credits

С веселыми рисунками

© Credits
Фото: Credits

Со снежинками

© Credits
Фото: Credits

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Дата публикации
Просмотры
231
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