Маникюр на праздники: астролог рассказала, какой оттенок выбрать

Многие девушки в преддверии праздников хотят освежить маникюр, чтобы выглядеть идеально. Иногда можно обратиться за помощью выбора оттенка к звездам и астрологии.

По мнению астролога Людмилы Булгаковой в год Зеленого Деревянного Дракона яркий алый оттенок лучше заменить бордовым или пурпурным, зато ярко-красным может – и должен! – быть маникюр. Дракон вряд ли оценит блеклый цвет, поэтому все пастельные оттенки лучше отложить в сторону, не любить хозяин года и синий цвет. В нашей новой подборке вы найдете несколько актуальный идей.

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